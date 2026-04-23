Иван Демерджиев: Моделът "Сарафов" не може да продължава да живее в българската прокуратура

Надявам се хората в българската прокуратура да разберат, че моделът "Сарафов" не може да продължава да живее в българската прокуратура, не може да продължава да се мултиплицира и се надявам заместникът, който пое поста, да не следва стъпките на Сарафов. Това заяви в студиото на "Денят започва" Иван Демерджиев - “Прогресивна България”, бивш служебен вътрешен и правосъден министър.

"Българската прокуратура трябва да се ръководи от закона и да търси справедливост. Имат тази възможност, след като се освободиха от опеката на Сарафов и от сянката, която тя хвърляше върху прокуратурата. Сега на терена на прокуратурата е да изчисти името си и да възстанови доверието в себе си", посочи Демерджиев.

Той коментира оставката на Борислав Сарафов.

"Борислав Сарафов много ясно разбра, че това положение на беззаконие, което се създаде в българската прокуратура, не може да продължи. Ясно разбра, че има воля то да бъде прекратено, има достатъчно мнозинство, достатъчно условия за това и реши, макар и много закъсняло, да направи този акт, който много отдавна трябваше да бъде направен по силата на закона, а не по силата на желанието на някого. Вчера имаше заседание на Прокурорската колегия, ако г-н Сарафов не беше направил това вчера, трябваше да търпим още дни или седмици това положение. Пак казвам - то е нетърпимо от месеци назад и не може да се прави такъв паралел. Всъщност г-н Сарафов беше символ на това политическо влияние в прокуратурата и то е двупосочно - на политическите среди към прокуратурата и на прокуратурата, която се явяваше щит на тези политически среди. Моят апел беше това състояние да приключи. Тежестта, неприятната следа, която остави Сарафов в българската прокуратура, като уронване на имиджа на прокуратурата и рушене на и без това изключително ниското доверие в нея трудно ще бъде оправена по някакъв начин. И всеки ден, всеки час престои на този пост след законовия срок допринасяше този имидж да се руши и това доверие да се руши."

На въпрос дали действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов са спомогнали за оставката на Сарафов, Демерджиев отговори:

"Понякога желанието и действията са две различни неща. Гражданите очакват реалности, не очакват декларации, не очакват желания, очакват реалности от всеки един, замесен в политиката."

