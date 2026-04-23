Ваня Григорова: Освободен е служителят, отговарящ за стерилизацията, заключен е и складът с консумативи

Столичният общински съвет реши да смени ръководството на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение в София и тя да бъде слята с Втора многопрофилна болница за активно лечение. Целта е оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата.

Вливането е необходимо заради системни финансови проблеми на Четвърта градска болница и установени нарушения, извършени от директора на лечебното заведение.

Ваня Григорова, председател на комисията по здравеопазване в СОС: „Работят хора, които не са получавали възнагражденията си в пълен размер още от миналата година – от ноември и декември. Освен това общинското лечебно заведение има задължения за неизплатени осигуровки в размер на около 180 хиляди евро. В този смисъл се надявам този път да стигнем докрай с процеса на вливане.“

По думите на Григорова изпълнителният директор на болницата отказва да предостави информация и документи за състоянието на лечебното заведение.

Ваня Григорова, председател на комисията по здравеопазване в СОС: „Д-р Маджаров, настоящ изпълнителен директор на Четвърта градска болница, започна да саботира процеса, като твърдеше, че Агенцията по вписванията не му издава удостоверение, необходимо за приключване на вливането на Четвърта във Втора градска. Неколкократно изпълнителният директор на Втора градска ни сигнализира за това, но въпреки това този човек не предостави необходимия документ. От началото на годината от комисията изискваме данни дали са изплатени възнагражденията, има ли неизплатени осигуровки, както и ведомости за заплати и други доказателства за финансовото състояние на болницата. Той не го прави – саботира процеса.“

Григорова изрази надежда решението да не бъде обжалвано и предупреди за сериозни проблеми в работата на Четвърта градска болница.

Ваня Григорова, председател на комисията по здравеопазване в СОС: „Надявам се това решение да не бъде обжалвано, макар че вече има заявки в тази посока. В рамките на два месеца би трябвало да се осъществи вливането. Обръщам се към служителите на Четвърта градска болница да бъдат спокойни, въпреки че д-р Маджаров продължава да действа по начин, който буди притеснение. Освободен е служителят, отговарящ за стерилизацията, и в момента в болницата не може да се извършва стерилизация. Заключен е и складът с консумативи.“

Григорова подчерта необходимостта от спешни действия и смяна на ръководството на болницата

Ваня Григорова, председател на комисията по здравеопазване в СОС: „Необходимо е спешно да се извърши вливането и да се смени ръководството. На практика се налага да поемем болницата под пряк контрол, защото управлението в момента е крайно неефективно.“

Вижте повече във видеото