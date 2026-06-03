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Съдът остави в ареста мъжа, обвинен в жестоко домашно насилие над млада жена

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Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение на 29-годишен мъж, обвинен в брутално домашно насилие над 19-годишна жена. Пострадалата е претърпяла спешна операция след мозъчен кръвоизлив и множество травми.

Мъжът е обвинен в причиняване на средна телесна повреда и принуда, извършени при условията на домашно насилие. Жената е живяла с него на съпружески начала и двамата са обитавали едно домакинство.

Според събраните до момента доказателства на 30 май 2026 г. във Варна мъжът е нанесъл побой на пострадалата. След това той я качил насила в кола и я превозил до родното и село Пороминово.

В резултат на упражненото насилие младата жена е получила тежки травми, включително мозъчен кръвоизлив, счупени ребра и хематом. Медиците са установили средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота.

Пострадалата продължава лечението си в болнично заведение, където е била оперирана по спешност. Разследването по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.

#пребито момиче #арест

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