БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

СОС реши да бъде сменено ръководството на Четвърта МБАЛ и да се слее с Втора МБАЛ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
сос реши сменено ръководството четвърта мбал слее втора мбал
Снимка: БТА
Слушай новината

Столичният общински съвет на изнъвредно заседание прие да бъде сменено ръководството на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" и сливането ѝ с "Втора многопрофилна болница за активно лечение - София". Целта е оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата.

Точката бе одобрена с 44 гласа "за", един глас "против" и три - "въздържал се".

Докладът е внесен от общинските съветници Ваня Григорова, Саад Алуани, Борис Бонев, Диана Тонова, Иван Кирилов, Марта Георгиева, Пламена Терзирадева и предвижда последователни мерки, насочени към стабилизиране на лечебното заведение и последващо преструктуриране на общинската болнична мрежа.

С решението се предлага освобождаване на настоящото ръководство на лечебното заведение, включително изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите, както и избор на нов състав на органа на управление. Според вносителите промяната е необходима с оглед предприемането на последващи действия по финансово и организационно преструктуриране на дружеството. Заложено е и предоставянето на нисколихвен заем на "Четвърта МБАЛ – София" ЕАД за осигуряване на краткосрочна ликвидност на лечебното заведение и гарантиране нормалното му функциониране до приключване на предвидените структурни промени.

В новия състав на Съвета на директорите са избрани д-р Чавдар Георгиев, Галина Пенчева-Георгиева и Николай Бойков.

"Проблем е заемът, който отпускаме, защото няма финансов анализ колко и какви реално са задълженията. Как Столичната община ще даде заем, при положение, че няма бюджет", каза председателят на СОС Цветомир Петров. "Ще подкрепя проекта на решение, но смятам, че има много неща, които трябва да бъдат поправени и смятам, че това е прибързано. Преди година и половина бях против сливането, но вече може би е неизбежно спрямо представените данни", обясни той.

Снимки: БТА

Притеснителен е фактът, че персоналът на Четвърта градска болница работи в ситуации на стрес и трябва да бъде успокоен, че няма да има разпад на болницата, каза Диана Тонова от "БСП за България".

Зам.-председателят на СОС Ваня Тагарева от ГЕРБ-СДС посочи, че няма да подкрепи този доклад. "Няма да участвам да бъде унищожена Четвърта градска болница и чрез огромния риск от вливането да се унищожи и Втора градска болница", добави тя.

#Втора градска болница - София #Четвърта градска болница - София #СОС

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
4
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
5
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
6
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Здраве

149 са случаите на морбили в страната
149 са случаите на морбили в страната
Нова токсикохимична лаборатория в Плевен ще осигури по-бързи справки и експертизи Нова токсикохимична лаборатория в Плевен ще осигури по-бързи справки и експертизи
Чете се за: 02:30 мин.
От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести с позиция за цените на редките лекарства От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести с позиция за цените на редките лекарства
Чете се за: 01:30 мин.
Автоматичното отчитане на аптеките елиминира изцяло грешките при отпускане на лекарства Автоматичното отчитане на аптеките елиминира изцяло грешките при отпускане на лекарства
Чете се за: 02:30 мин.
Разпространението на морбили: Епидемичният взрив е най-силен във Врачанска област Разпространението на морбили: Епидемичният взрив е най-силен във Врачанска област
Чете се за: 02:55 мин.
МЗ не позволи болница "Света Анна" - Варна да рефинансира кредита си и да покрие дълговете МЗ не позволи болница "Света Анна" - Варна да рефинансира кредита си и да покрие дълговете
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново "Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се надява...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ