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В Казанлък показват оригинала на златната маска от тракийската могила „Светица“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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казанлък показват оригинала златната маска тракийската могила bdquoсветицаldquo
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Оригиналът на златната погребална маска от тракийската могила „Светица“ ще бъде показан в Исторически музей „Искра“ в Казанлък в изложбата на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките „Богатството на могила „Светица“. Това съобщиха от културния институт на официалната си интернет страница. Експозицията ще бъде открита на 3 юни в Мултимедийната зала на музея.

Златната маска е един от най-впечатляващите символи на тракийското наследство, открит в Долината през 2004 г. от екип на археолога доц. д-р Георги Китов. Артефактът е с тегло 673 грама, изработен от масивен златен лист. Открита е в гроб на знатен тракийски аристократ от края на V в. пр.Хр. и се нарежда сред най-значимите открития на тракийската археология.

Заедно с нея посетителите на изложбата ще видят златния пръстен на владетеля, както и богат погребален инвентар – свидетелство за разкоша, статуса и ритуалите на тракийската аристокрация в сърцето на Розовата долина.

Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли.

#златната погребална маска #Казанлък #светица #изложба

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