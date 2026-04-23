Делото срещу Красимира и Габриел: Протест в София преди процеса за случая с мъчението на животни

Граждани се събраха на протест пред Софийски градски съд с искане за ефективни присъди за Красимир Георгиев и Габриела Сашова, обвиняеми за жестокост и причиняване на смърт на животни, както и за участие в организирана престъпна група. Поводът е днешното заседание по делото срещу двамата.

"Мястото на насилниците и убийците на животни е в затвора", настояват протестиращите.

Според тях безнаказаността, садизмът и посягането над животни трябва да се наказва по най-тежкия възможен начин и издигнаха лозунги, че насилието над животни води до насилие над хора.

Протестът е под мотото "Ние не сме забравили", демонстрантите искат справедливо наказание за насилниците над животни.