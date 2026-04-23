150 делегати от 40 страни участват в медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия в София

150 делегати от 40 страни участват в едно от най-престижните събития в календара на Европейския съюз за радио и телевизия – медийната среща на върха, която за първи път се провежда в България. Домакини са Българската национална телевизия и Българското национално радио. Днес е вторият ден от престижния форум.

Обществените медии са гаранция за това, че зрителите имат достъп до независимо съдържание и новини. Около това мнение се обединиха генералният директор на БНТ Милена Милотинова и зам.-генералния директор на Европейския съюз за радио и телевизия Жан Филип де Тендер в студиото на "Денят започва".

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Ролята на обществени медии е огромна, защото аудиториите, особено във времена на кризи, се ориентират към публичните медии, към обществените медии. Нашата медия - БНТ по традиция държи високо обществено доверие. Миналата година изследване на института Ройтерс показа, че ние имаме най-високото обществено доверие що се отнася до медиите в България. Ние естествено продължаваме тази традиция, надграждаме я и виждаме как в изборната нощ привлякохме доста голяма зрителска аудитория. Виждаме как по време на изборната кампания хората се ориентираха все повече към БНТ, от БНТ да черпят своята информация за различните платформи на политическите сили, за различните техни гледища за развитието на страната ни. Така че благодарим на нашата аудитория, че ни вярва. Но разбира се ние не разчитаме само на телевизионното излъчване. Ние разчитаме и на интернет платформите си. Защото БНТ е един цял организъм, ние имаме 4 програми, които текат по ефир и се разпространяват с разпространителите на телевизионно съдържание, а също така и две интернет платформи, които развиваме. Имаме подкастове, имаме Фейсбук страница, имаме доста добро присъствие във всички социални мрежи. Опитваме се по всякакъв начин да достигнем до аудиторията и именно затова направихме този 3D мапинг в изборната нощ върху сградата на БНТ. Изписахме в реално време резултатите от екзитполовете на стената на БНТ, на телевизионния пазар в България никой не го беше правил."

Срещата събира ръководители на обществени медии и професионалисти в областта на радиото, телевизията и дигиталните медии от цяла Европа. Това е стратегически форум на високо ниво, насочен към бъдещето на обществените медии – тяхната устойчивост, обществена роля, дигитална трансформация и обща позиция спрямо глобалните технологични платформи.

Жан Филип де Тендер - зам.-генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия: "Прекрасно е, че БНТ и БНР са домакин на такова събитие на обществените телевизии. Имаме представители от електронните медии в цяла Европа - генералният директор на Радио Франс, на Би Би Си представители и много други. Много е важно да има независими медии и това са обществените медии, които са гаранция за нашите зрители, че те имат достъп до независимо съдържание и новини. Важно е хората да имат достъп до такова съдържание и БНТ и БНР са такива медии. Има много натиск, както в национален, така и в международен план на тези медии, те се борят за своята независимост и целта на Европейския съвет за електронни медии е да се подкрепят, за да имат зрителите и слушателите достъп до такова съдържание."

Дебатът за финансирането на обществените медии е много сериозен, подчерта генералният директор на БНТ.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Той е голям и се води от години. В момента има работна група към Министерството на културата, която обсъжда промени в Закона за радиото и телевизията, включително и промени във финансирането на обществените медии, за да не бъдат те финансирани на принципа „час-програма“. Принципът „час-програма“, който е със силно занижена оценка. Ние имаме час-програма, остойностена на 2499 лева, което е далеч от реалната стойност. От години е така. Това не е променяно. Всъщност принципът „час-програма“ не е добър. И EBU притежава огромна експертиза за това как се финансират обществените медии в различните страни, кои са добрите начини на финансиране и кои гарантират в максимална степен независимостта на обществените медии. Всъщност такива форуми,като този в София, на който ние с БНР съвместно сме домакини, са много полезни за всички участници – не само за домакините, не само за нас – защото обменяме идеи, които можем да реализираме на място." Жан Филип де Тендер - зам.-генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия: "Устойчивото финансиране на обществените медии е изключително важно. Проучванията в Европейския съвет показват, че колкото повече се инвестира в обществените медии, толкова повече се подкрепя демокрацията и нейните функции. В Европа като цяло финансирането е около 54 евро на гражданин. За България е под това ниво. И дори тази стойност е много ниска в сравнение с това, което се плаща за национални платформи и стрийминг. Единствените медии, които могат да гарантират демокрацията, са обществените, местните медии и политиците, правителствата инвестират в тях. Вчера беше чудесно да се чуе как медиите се оценяват като важни за демокрацията. За съжаление в цяла Европа виждаме, че тези инвестиции в медиите понякога се съпътстват от опити за политическо въздействие върху обществените медии. Затова трябва да има механизми, които да гарантират тяхната независимост – чрез лиценз или по друг начин. Трябва да се знае каква е ролята на обществените медии, какво се очаква от тях и как те могат да бъдат по-иновативни, за да достигат до широка аудитория, включително чрез дигитални платформи. Да, и в обществените медии трябва да осигуряваме отчетност, но и независимост."

