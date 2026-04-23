Димитър Петров: България пребори Турция и Саудитска Арабия за старта на Джиро д'Италия

Националният координатор на Джиро д'Италия за България

Националният координатор на Джиро д'Италия за България Димитър Петров разкри, че страната била избрана да даде началото на колоездачното състезание, в конкуренцията на Турция и Саудитска Арабия.

Първият етап от надпреварата ще се състои на 8 май и ще бъде излъчен пряко в ефира на БНТ 3 и на нашия сайт.

"Това е все едно София да домакинства финал на Шампионска лига, старт от Формула 1 или филмовия фестивал в Кан. За 16-и път от 109 издания състезанието започва от друга държава. България се състезаваше за този старт с Турция и Саудитска Арабия. Тогава кметът на Турция бе арестуван и страната отпадна. Саудитска Арабия не е толкова хубава, колкото България", сподели той в интервю за предаването "100% будни".

Най-добрата българска състезателка по шосейно колоездене Ивана Донкова разказа за маршрута на състезанието.

"Стартираме от Несебър, минаваме през Бургас, отиваме в Созопол и финишираме в Бургас. Във втория етап се минава през Сливен, прохода Бяла, манастира Лясковец и финишираме на павета във Велико Търново. Третият етап минава през Боровец и Самоков и финишира в София", добави тя.

Петров увери, че почти денонощно се работи преди старта на надпреварата.

"Това са най-добрите спортисти в един от най-тежките съвременни спортове. Имаме възможността да видим най-добрите атлети, което е голяма привилегия. Очакваме около 100 хил. туристи. Апелираме зрителите да си изберат етап, за да подкрепят колоната, която ще мине. Бъдете със семейството си и се забавлявайте. В момента се работи и се работи почти 24/7", допълни координаторът на състезанието.

Донкова предупреди, че зрителите могат да очакват страхотно преживяване.

"Била съм на такива събития като зрител и емоцията е неописуема. Тръпката е величествена", разкри състезателката.

Вижте целия разговор във видеото.

