Димитър Петров: България пребори Турция и Саудитска Арабия за старта на Джиро д'Италия

Националният координатор на Джиро д'Италия за България Димитър Петров разкри, че страната била избрана да даде началото на колоездачното състезание, в конкуренцията на Турция и Саудитска Арабия.

Първият етап от надпреварата ще се състои на 8 май и ще бъде излъчен пряко в ефира на БНТ 3 и на нашия сайт.

"Това е все едно София да домакинства финал на Шампионска лига, старт от Формула 1 или филмовия фестивал в Кан. За 16-и път от 109 издания състезанието започва от друга държава. България се състезаваше за този старт с Турция и Саудитска Арабия. Тогава кметът на Турция бе арестуван и страната отпадна. Саудитска Арабия не е толкова хубава, колкото България", сподели той в интервю за предаването "100% будни".

Най-добрата българска състезателка по шосейно колоездене Ивана Донкова разказа за маршрута на състезанието.

"Стартираме от Несебър, минаваме през Бургас, отиваме в Созопол и финишираме в Бургас. Във втория етап се минава през Сливен, прохода Бяла, манастира Лясковец и финишираме на павета във Велико Търново. Третият етап минава през Боровец и Самоков и финишира в София", добави тя.

Петров увери, че почти денонощно се работи преди старта на надпреварата.

"Това са най-добрите спортисти в един от най-тежките съвременни спортове. Имаме възможността да видим най-добрите атлети, което е голяма привилегия. Очакваме около 100 хил. туристи. Апелираме зрителите да си изберат етап, за да подкрепят колоната, която ще мине. Бъдете със семейството си и се забавлявайте. В момента се работи и се работи почти 24/7", допълни координаторът на състезанието.

Донкова предупреди, че зрителите могат да очакват страхотно преживяване.

"Била съм на такива събития като зрител и емоцията е неописуема. Тръпката е величествена", разкри състезателката.

Вижте целия разговор във видеото.