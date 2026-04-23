Протестна готовност в градския транспорт във Варна

Работещите в градския транспорт във Варна са в протестна готовност. Транспортните работници вече са подготвили подписка, с която предупреждават за ефективни стачни действия.

Шофьорите на автобуси в обществения транспорт искат увеличение на заплатите със 120 евро със задна дата от 1 март, както и повишаване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж до 1,3% от началото на трудовия стаж, а не след десетата година.

Синдикатите настояват още за спазване на работните графици, подобряване на условията на труд и гарантирано ползване на платения годишен отпуск.