Ангел Русев: Не съм очаквал, че ще стана шест пъти европейски шампион

Ангел Русев е намерил вдъхновение в малкия си син при спечелването на европейската титла по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.

Това сподели той след прибирането си със златния медал от двубоя в категория до 60 кг.

"Шестата титла беше най-измъчена и с най-голяма болка. Може би една от най-любимите ми титли, тъй като за мен направих нещо, което беше очаквано, но през годините не съм очаквал, че ще стана шест пъти европейски шампион и то пореден. Най-вече мисълта за самия ми син ме мотивира доста. Просто излязох и я вдигнах, защото тази тежест съм вдигал не знам колко хиляди пъти. Малко съм разочарован, че не успях да направя европейски рекорд, но това, което се случи, пак е добро", сподели щангистът на летище "София".

У нас се завърнаха още спечелилите отличия Бояна Костадинова, Денис Данев и Иван Димов.

"Тези резултати очаквах, турчинът беше доста подготвен. Особено на изтласкването. На изхвърлянето мислех, че мога да го победя. Победих го, но на изтласкването още хляб трябва да ям", допълни Димов.

Вижте интервютата във видеото.