ЕК за авиационното гориво: Насоки за действия на авиокомпаниите в случай на недостиг

Еврокомисията ще предостави насоки за действия на авиокомпаниите в случай на недостиг на авиационно гориво заради войната в Иран, стана ясно след съвет на транспортните министри в Брюксел. Еврокомисарят по транспорта Апостолос Цицикостас изтъкна, че „към днешен ден" няма недостиг, но предупреди, че продължителна блокада на Ормузкия проход ще има „катастрофални" последици за Европа и глобалната икономика. Той посочи, че в сряда Еврокомисията ще представи по-широк пакет от мерки в енергетиката и транспорта.

Предвижда се създаването на „обсерватория за горивата", която да наблюдава доставките. Цицикостас отбеляза, че няма признаци за масова отмяна на полети през следващите месеци и допълни, че Европа е готова да посрещне всички гости през летния период. Засега европейските авиопревозвачи отчитат само по-високи цени на горивото.