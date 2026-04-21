Калин Гугов заслужи специална награда за отразяване на зимните спортове

Калин Гугов заслужи специална награда на официалното закриване ски сезона в България. Едно от знаковите лица в спортната редакция на БНТ бе награден затова, че отразява най-обективно състезанията през настоящия сезон.

На церемонията присъстваха още сноубордистите Тервел и Малена Замфирови, Радослав Янков и Александър Кръшняк. Участие в събитието взеха още ски скачачът Владимир Зографски и най-успешният ни алпиец в лицето на Алберт Попов.

Повече можете да гледате във видеото!