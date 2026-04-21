Инициатива под патронажа на Христо Стоичков обединява аматьорския футбол

Национална инициатива под патронажа на Христо Стоичков ще обедини аматьорския футбол в България. Проектът, посветен на 60-годишнината на легендарната осмица, ще се проведе в серия от турнири в цялата страна.

Аматьорските футболни турнири ще се проведат в осем града – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Етрополе, София, Благоевград и Варна, а отборът, който триумфира с отличието, ще получи като подарък визита на едно от футболните бижута в Европа.

Димитър Николов, който е организатор на инициативата „60 години Христо Стоичков“, даде повече подробности.

„Страхотна награда за шампиона на България, която е възможността за пътуване на отбора „Кам Ноу“, като ще има възможност за три нощувки. Ще посетят града и ще наблюдават футболна среща на Барселона на обновения „Ноу Камп“.

Повече от репортажа можете да гледате във видеото!