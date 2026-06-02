Грузия и Румъния не се победиха в приятелски мач в Тбилиси

Приятелската среща между Грузия и Румъния на стадион "Михаил Мески" в Тбилиси завърши при равенство 1:1.

В хода на първото полувреме грузинците на два пъти тестваха Михай Айоани, но вратарят се справи с изстрелите. Гиорги Мамардашвили също отрази единствения точен шут на гостите и двата отбора се оттеглиха при нулево равенство след първата част.

Възпитаниците на Вили Саньол откриха резултата 46 секунди след началото на второто полувреме. Михай Айоани се опита да улови топката след центриране в наказателното поле, но я изпусна. Гиорги Квилитая откри резултата, като прати кълбото в опразнената врата.

Играчите на Георге Хаджи възобновиха равенството в 55-ата минута. Появилият се на почивката Луис Мунтеану засече с глава центриране във вратарското поле на Владимир Скречиу.

През втората част двата отбора си размениха по още един точен изстрел, но до нов гол така и не се стигна.

В следващия си мач Грузия посреща Бахрейн, отново на "Михаил Мески" в Тбилиси, а Румъния ще премери сили с Уелс на стадион "Стяуа" в Букурещ.