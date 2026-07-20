Христо Янев: Срещу Карабах ще бъде различно - с мен или без мен

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев, намекна, че съвсем скоро може да не е начело на отбора.

Възпитаниците му не впечатлиха срещу Славия на старта в Първа лига и веднага след това обяви, че Карабах е коренно различен отбор от Славия, ЦСКА го очаква различен мач – „със него или без него“.

„Не играхме добре на първо място, първото го проспахме. Фланговете не функционираха добре. Малкото ни положения не успяхме да ги завършим. Като цяло играта на отбора не е добре. Трябва нещо коренно да се промени. Имаме достатъчно на брой футболисти, всички те са футболисти на ЦСКА, трябва да защитават клуба и отбора. Днес нищо не функционираше както трябва. Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място“, сподели той след срещата.

Според него възпитаниците му трябва да намерят начини, по които да преодоляват сгъстена защита.

„Това е нещо, което ще се случва в 80-90% от мачовете. Трябва да намираме път през тези сгъстени защити. Днес не се получи, прекалено много центрирахме топката, като нямахме подкрепа в атака към Жоел Цварц. Нямаше кой да нахлува в тези пространства. След това с появата на останалите бяхме еднотипни и еднообразни. Феновете са основен барометър на това, което се случва. Тяхното недоволство е обосновано. Аз нося отговорност. Няма да бъде проблем, ако аз бъда сменен. Ние сме тук, за да даваме най-доброто от себе си“, допълни треньорът.

За „червените“ предстои двубой с Карабах от квалификациите на Лига Европа.

„Карабах е много сериозен отбор, имах възможност да му гледам три мача. Това е отбор от нивото на Шампионска лига, трябва малко да свалим критериите. Днес имахме трудности в мач, в който играем пред домакинска публика. Срещаме коренно различен противник в Азербайджан, без значение дали аз ще съм начело или друг“, добави бившият футболист на клуба.

Янев увери, че отборът се цели в титлата.

„Клубът има предначертан план, иска да бъде шампион. Клубът иска да е доминиращ фактор и да остави диря в евромачовете. Аз ви казах за моето бъдеще – никога не съм се поставял на първо място. Оттук нататък трябва да преразгледаме основно това, което правим, и как играе отборът в България“, завърши треньорът.