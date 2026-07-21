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Съпругата на Лионел Меси с емоционално послание след загубения финал: Ти винаги ще бъдеш най-добрият

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Антонела Рокуцо отдаде почит на аржентинската звезда, а бъдещето му в националния отбор остава неясно

Съпругата на Лионел Меси с емоционално послание след загубения финал: Ти винаги ще бъдеш най-добрият
Снимка: AP Photo
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Лионел Меси все още не е обявил дали ще продължи кариерата си с националния отбор на Аржентина, но след загубата с 0:1 от Испания във финала на Мондиал 2026 все по-често се появяват предположения, че това може да е бил последният му мач на световни финали.

Ден след болезненото поражение съпругата му Антонела Рокуцо публикува емоционално послание в социалните мрежи, с което изрази своята подкрепа към осемкратния носител на "Златната топка“.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)


Тя сподели снимка на разплакания Меси след последния съдийски сигнал, както и кадър, на който съотборниците му го издигат във въздуха в знак на признателност.

"Ти винаги ще бъдеш най-добрият. Не само заради таланта си, а защото никога не спря да бъдеш себе си. Независимо от обстоятелствата, никога не се отказваш, бориш се до последната секунда и винаги даваш всичко от себе си“, написа Рокуцо.

Тя подчерта, че именно характерът, постоянството и силата да се изправя след всяко разочарование правят Меси уникален.

"Благодаря ти, че всеки ден ни показваш, че истинският успех се гради с труд, саможертва и постоянство, без никога да губиш себе си. Ти си най-добрият пример за нашите деца и вдъхновение за милиони хора. Гордея се, че вървя през живота до теб. Обичам те безкрайно“, добави тя.

Във финала срещу Испания Меси не успя да се разпише, а Мондиал 2026 завърши с осем попадения на сметката си. Въпреки поражението капитанът на Аржентина отново беше сред най-впечатляващите фигури на турнира.

На този етап 39-годишният нападател не е взел окончателно решение дали ще продължи да носи екипа на "албиселесте“. Предвид възрастта му и факта, че на следващото световно първенство ще бъде на 43 години, мнозина смятат, че финалът срещу Испания може да е бил последният му мач с националната фланелка.

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#Антонела Ракуцо #Национален отбор на Аржентина по футбол # Лионел Меси

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