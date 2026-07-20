БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени...
Чете се за: 02:17 мин.
Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат...
Чете се за: 02:05 мин.
Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно...
Чете се за: 06:45 мин.
Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували...
Чете се за: 04:57 мин.
Близо 1 230 000 души са гледали кулминацията на финала...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лионел Меси: Болката е огромна, поздравления за Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Аржентинският футболист смята, че е необходимо време, за да осъзнае постигнатото от отбора на Мондиал 2026

лионел меси пренаписа една страница историята световните първенства
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Легендата на Аржентина – Лионел Меси, излезе с послание в социалните мрежи след изгубения финал от Испания на Мондиал 2026. Нападателят призна, че на този етап е трудно да бъде оценено наистина постигнатото от „гаучосите“ на световното първенство.

Той поздрави Испания за успеха и призна, че болката от загубата е огромна.

Публикацията на Меси в социалната мрежа „Инстаграм“:

Болката е огромна и ще отнеме време, за да заздравее тази рана. Но аз също така пазя всичко хубаво... Мачовете, които обърнахме, давайки всичко от себе си, което завинаги ще остане в спомените ни, подкрепата на цяла страна, която, заедно с упорития труд и усилия на тази група, ни доведе до това отново да бъдем сред най-добрите в света.

Днес е трудно да оценим напълно постигнатото, но тази група достигна два поредни финала на Световното първенство.

Благодаря ви от сърце за всеки поздрав и всяко съобщение. За пореден път успяхме да се обединим като страна и да бъдем заедно, споделяйки огромната гордост, че сме аржентинци.

Искам също да поздравя Испания за спечелването на шампионата.

View this post on Instagram

A post shared by Leo Messi (@leomessi)


Свързани статии:

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
Феран Торес донесе безценния гол срещу световния шампион, а...
Чете се за: 06:02 мин.
#Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Испания спечели Световното първенство по футбол
3
Испания спечели Световното първенство по футбол
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
5
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
Празнуваме Илинден
6
Празнуваме Илинден

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Футбол

Венцеслав Стефанов: Ще се борим за класиране в челото
Венцеслав Стефанов: Ще се борим за класиране в челото
Проливен дъжд отложи срещата между Ботев Пловдив и Локомотив София с 24 часа Проливен дъжд отложи срещата между Ботев Пловдив и Локомотив София с 24 часа
Чете се за: 01:45 мин.
Христо Янев: Срещу Карабах ще бъде различно - с мен или без мен Христо Янев: Срещу Карабах ще бъде различно - с мен или без мен
Чете се за: 03:05 мин.
Юлиян Петков: Доволни сме от нулевото равенство с ЦСКА Юлиян Петков: Доволни сме от нулевото равенство с ЦСКА
Чете се за: 01:37 мин.
С какво ще запомним Мондиал 2026? С какво ще запомним Мондиал 2026?
Чете се за: 03:27 мин.
Славия и ЦСКА започнаха сезона с нулево равенство Славия и ЦСКА започнаха сезона с нулево равенство
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Историите и знаковите моменти, които ще запомним от Световното по футбол Историите и знаковите моменти, които ще запомним от Световното по футбол
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат заради преобърнал се тир (СНИМКИ и ВИДЕО) Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат заради преобърнал се тир (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Политически реакции за разполагането на американските самолети - цистерни на база "Безмер" Политически реакции за разполагането на американските самолети - цистерни на база "Безмер"
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно първенство...
Чете се за: 06:45 мин.
Национални отбори
Скок на петрола до около 90 долара за барел
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Рокли, чанти, бельо, клинове - как са харчени средствата за работно...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
В Деня на пожарникаря: Разказ за битката с огъня от първо лице
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ