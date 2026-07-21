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Родриго Де Пол избухна след загубения финал: Усмивките ни ги дразнят

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Спорт
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Халфът на Аржентина отхвърли обвиненията в конспирации по време на Мондиал 2026 и защити националния отбор с емоционално послание

родриго пол избухна загубения финал усмивките дразнят
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Полузащитникът на Аржентина Родриго Де Пол публикува емоционално послание в социалните мрежи ден след загубения финал на световното първенство срещу Испания. Световният шампион от 2022 година призна разочарованието си от пропуснатата възможност „албиселесте“ да защити титлата си, но същевременно отправи остри думи към критиците на отбора.

"Най-голямата болка е, че не успяхме отново да донесем Световната купа на нашата страна. Ако някой заслужаваше отново да изпита това чувство, това сте вие – нашите фенове“, написа Де Пол.

Халфът обърна внимание и на подкрепата, която националният тим е получил от аржентинските привърженици, като призна, че именно тя му помага да приеме тежкото поражение.

Най-силната част от публикацията обаче беше насочена към обвиненията и критиките, които съпътстваха представянето на Аржентина по време на Мондиал 2026.

"Днес виждам колко много хора чакаха това наше поражение, разпространявайки през цялото световно първенство неоснователни конспирации, за да успокоят собствената си болка, че не могат да изживеят това, което преживяваха всички аржентинци. Защото нашите усмивки ги дразнят, защото нашият начин на живот ги дразни. Това само ни убеди още повече, че страстта и любовта към фланелката могат да преодолеят всичко“, заяви Де Пол.

В края на посланието си полузащитникът призна, че поражението ще го боли още дълго време, но подчерта, че никога не е бил по-горд да представлява Аржентина.

Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала на Мондиал 2026 и спечели световната титла за втори път в историята си.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026 #Родриго Де Пол

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