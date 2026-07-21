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ESPN избра най-големите разочарования на Мондиал 2026

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Спорт
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Неймар, Бруно Фернандеш и Федерико Валверде оглавяват символичния отбор на играчите, които не оправдаха очакванията на Световното първенство

ESPN избра най-големите разочарования на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Авторитетната медия ESPN публикува символичния отбор на най-големите разочарования от Мондиал 2026, като сред най-изненадващите имена в селекцията попадат звездите Неймар, Бруно Фернандеш и Федерико Валверде.

Неймар не успя да поведе Бразилия към очаквания успех, а „селесао“ приключи участието си още на осминафиналите след поражение с 1:2 от Норвегия. За ветерана това беше пореден неуспешен опит да изведе петкратните световни шампиони до титлата.

Разочарование предизвика и представянето на Федерико Валверде. Полузащитникът не успя да покаже обичайното си високо ниво, а Уругвай отпадна още в груповата фаза на турнира.

Сред включените в отбора е и капитанът на Португалия Бруно Фернандеш, който остана далеч от най-добрите си изяви. Иберийците приключиха участието си на осминафиналите след поражение от бъдещия световен шампион Испания.

В селекцията намират място още германската звезда Флориан Вирц и капитанът на Нидерландия Върджил ван Дайк, които също не успяха да оправдаят високите очаквания към представянето си.

От английския национален отбор в символичния тим попадат Марк Гехи и Нико О'Райли. Въпреки че „трите лъва“ завършиха на третото място в турнира, двамата не успяха да окажат очакваното влияние върху играта на отбора.

Символичен отбор на разочарованията на Мондиал 2026 (ESPN):
Вратар:

Фернандо Муслера (Уругвай)
Защитници:

Нико О'Райли (Англия)
Върджил ван Дайк (Нидерландия)
Марк Гехи (Англия)
Йошуа Кимих (Германия)
Халфове:

Скот Мактоминей (Шотландия)
Федерико Валверде (Уругвай)
Кристиан Пулишич (САЩ)
Бруно Фернандеш (Португалия)
Флориан Вирц (Германия)
Нападател:

Неймар (Бразилия)

#Мондиал 2026 #Федерико Валверде #Бруно Фернандеш #Неймар

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