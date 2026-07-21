Манчестър Юнайтед изпревари Арсенал в битката за френски национал

Манчестър Юнайтед е направил сериозна крачка към привличането на френския национал Ману Коне, съобщава L'Equipe. Халфът на Рома е сред основните трансферни цели на "червените дяволи“, които към момента изпреварват Арсенал в надпреварата за подписа му.

25-годишният полузащитник впечатли с изявите си през последните два сезона в Серия А, записвайки 82 мача с екипа на Рома и допринасяйки за третото място на "вълците“ в италианския шампионат.

Според информацията Коне е готов за следващата стъпка в кариерата си, като предпочитаната от него дестинация е именно Висшата лига. Въпреки интереса на Интер, французинът гледа с по-голямо желание към трансфер в Англия.

Арсенал продължава да следи ситуацията около халфа и не се е отказал от възможността да го привлече, но към този момент Манчестър Юнайтед има предимство в преговорите. На „Олд Трафорд“ определят Коне като един от основните кандидати за подсилване на халфовата линия след края на Световното първенство.

Ръководството на Юнайтед обаче няма намерение да прибързва със сделката. В клуба внимателно анализират финансовите параметри на евентуален трансфер и не желаят да надплащат за френския национал.

Самият Коне би искал бъдещето му да бъде решено възможно най-скоро, но засега няма индикации, че трансферът ще бъде финализиран в следващите дни. Въпреки това Манчестър Юнайтед остава в най-силна позиция да си осигури подписа на един от най-желаните халфове на летния трансферен пазар.