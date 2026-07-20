Юлиян Петков: Доволни сме от нулевото равенство с ЦСКА

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков призна, че в отбора са доволни от нулевото равенство с ЦСКА в първия мач от сезона в Първа лига за двата отбора.

Наставникът определи резултата като справедлив.

„Абсолютно закономерен резултат на фона на играта на двата отбора. Нашият отбор изигра доста тактически мач. Подготвихме се за този двубой, като гледахме двата мача на ЦСКА с Дери Сити. Успяхме да се противопоставим, а и знаехме, че ще има рокади. Като за първи мач, имахме ситуации и сме доволни от равенството. Все пак ЦСКА имаха два мача повече от нас, ние сме на първи мач официален. Нормално е да има повече натиск от тях. Ние успяхме да се противопоставим, пробвахме няколко контраатаки и за малко да вкараме. Во все пак равенството е реално за този мач“, сподели той след срещата.

В следващия кръг столичани гостуват на Арда в Кърджали.

„Играем във всеки мач за победа. Изключително сме доволни от подготовката, имаме конкуренция на всеки пост. Работят много добре всички момчета и ние сме доволни от това, което показват. Но в първия кръг е нереално да се правят тотални изводи“, добави треньорът.