Три сценария за икономиката - свиване на потреблението и увеличение на инфлацията

Свиване на потреблението и увеличение на инфлацията до края на годината. Това предвиждат от Фискалния съвет, които публикуваха три сценария за развитие на българската икономика - реалистичен, песимистичен и силно песимистичен.

При реалистичния, който е по-скоро оптимистичен, се допуска, че конфликтът в Близкият изток ще приключи до края на юни. Тогава растежът на икономиката у нас би бил 2,5%, а хармонизираната годишна инфлация - 4,2. При песимистичния сценарии се допуска конфликтът да продължи и след юли, а при силно песимистичния - доставките в Ормуския проток да намалеят с 60 на сто. Тогава растежът на икономиката би се забавил до 0,5%, а инфлацията би достигнала 5 на сто.