Дейвид Бекъм със звезда на Алеята на славата в Холивуд

Емблематичният английски футболист от близкото минало Дейвид Бекъм ще бъде удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд. Церемонията е насрочена за 12 юни в Лос Анджелис, съобщиха медиите отвъд океана.

Откриването на звездата ще съвпадне с мача на Съединените щати срещу Парагвай на Световното първенство през 2026 г., което се провежда в САЩ, Мексико и Канада.

Бекъм има 115 мача за Англия и е играл за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Пари Сен Жермен и Лос Анджелис Галакси. Той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 1999 г.

В момента е съсобственик на отбора от МЛС – Интер Маями, където се състезава звездата на световния футбол Лионел Меси.