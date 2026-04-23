Забрана за пушене във Великобритания - разнопосочни мнения за решението на парламента

Разнопосочни са мненията във Великобритания за безпрецедентната доживотна забрана за пушене за родените след 2008 година.



Някои британци смятат, че всеки трябва сам да прави избора си. Други са на мнение, че така ще процъфти черният пазар на цигари и тютюневи изделия. Не малко одобряват напълно забраната на парламента, след тях са и бивши пушачи. Според последните статистически данни, повече от 5 милиона души на възраст 18 и повече години пушат във Великобритания. Най-голям е дялът им във възрастовата група 25-34 години.

Рийс Мелър, работник във фабрика: „Може да се каже, от една страна, че е добро решение, защото по-младите хора, които ще бъдат засегнати от тютюнопушенето, няма да могат да се пристрастят към него. Но, в същото време, бих казал, че засяга гражданските права. Възрастните хора, които са информирани за всички рискове, трябва да могат да правят свой собствен избор.“