Политическата криза в Румъния - социалдемократите напуснаха коалиционния кабинет

В Румъния 7 министри социалдемократи подадоха оставки като членове на проевропейското коалиционно правителство на премиера либерал Илие Боложан.



Вероятният разпад на 4-партийната управляваща коалиция изправя северната ни съседна пред риск от загуба на кредитен рейтинг и значителни европейски средства. Социалдемократите се тревожат от отлив на електорат към крайната десница заради непопулярни мерки на правителството за овладяване на най-големия дефицит в Европейския съюз. Боложан отказа да подаде оставка и ще направи временни попълнения в кабинета.