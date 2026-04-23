Решение на съда за правилата за оценяване на матурите в 12. клас

Върховният административен съд сложи край на спора около правилата за оценяване на държавните зрелостни изпити в 12. клас.

С решението на съда отпада текстът, който определяше оценките от матурите като окончателни, без право на преразглеждане. Учениците досега можеха единствено да се запознаят с резултатите си.

Съдът подчертава, че макар министъра да има право да издава подобни правила, процедурите по закон не са спазени.

Само няколко месеца преди провеждането на зрелостните изпити се очакват спешни действия от страна на Министерството на образованието за актуализиране на нормативната уредба. Тази година първата матура по български е на 20 май, а втората задължителна матура върху предмет по избор е на 22 май.