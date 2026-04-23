Турция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

В Турция приеха нов закон, който забранява социалните мрежи за деца под 15 години. Целта на властите е по-добра защита на младите от вредно съдържание в интернет и онлайн рискове.

Ограничения има и за гейминг платформите, родителския контрол на настройките на акаунта и одобрение на транзакции и платени абонаменти. Компаниите имат около 6 месеца за да се съобразят с правилата, иначе ги грозят сериозни санкции.

Мярката предизвика и критики. Според опозиционни партии и организации за свобода на словото от Турция, новите ограничения са насочени повече към профилиране на всички потребители на социалните мрежи, а не толкова към защита на децата.