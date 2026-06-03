Нобеловият лауреат за икономика за 2025 г. - Брюксел трябва да ви даде възможност да инвестирате в иновации и образовани

Нобеловият лауреат за икономика от 2025 година, който е специален гост на форума за Зелен преход в София, коментира за БНТ ситуацията с процедурата при прекомерен дефицит за България. С Филип Агийон разговаря Милен Атанасов.

Филип Агийон, икономист, Нобелов лауреат: "Има текущи разходи, пенсии, но има и разходи за инвестиции. Например ако инвестирате в образование, в изследвания, в иновации, това не може да се възприема еднакво с пенсионната система и с текущите разходи. И трябва да се обясни на Брюксел, че на двете не може да се гледа еднакво. Брюксел трябва да ви даде възможност да инвестирате в иновации, в изследвания и в образование, защото това ще ви позволи в дългосрочен план да решите проблемите с увеличаването на дълга."