България е избрана пред Турция и Саудитска Арабия за старта на Giro d'Italia

Националният координатор на Giro d'Italia за България Димитър Петров заяви пред БНТ, че страната ни е избирана да даде началото на състезанието в конкуренция с Турция и Саудитска Арабия.

За 16-ти път в историята си състезанието ще стартира извън Италия. Едно от най-престижните колоездачни събития в света ще започне с 3 етапа на българска територия между 8 и 10 май.

Официалното откриване е на 6 май в Летния театър в Бургас. Етапите са: Несебър-Бургас, Бургас-Велико Търново и Пловдив-София.

Giro d'Italia ще се излъчва на живо по БНТ 3, като се очаква да привлече милиони зрители и около 100 000 туристи в различните локации на маршрута.