Неформална среща на върха в Кипър: ЕС окончателно одобри заема за Украйна

Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС се събират тази вечер и утре на неформална среща в Кипър. Основните теми в разговорите ще бъдат войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток и следващия многогодишен бюджет на ЕС. На официалната вечеря в морския курорт Агия Напа лично ще участва украинският президент Зеленски. България е представена от служебния премиер Андрей Гюров.

Преди окончателно да напусне политическата сцена в Унгария Виктор Орбан свали ветото си върху заема за Украйна от 90 млрд. евро и върху 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Част от санкциите включват забрана за достъп до пристанища и предоставяне на широк спектър от морски услуги транспорт на още кораби от Сенчестия флот на Путин, а също и забрана на транзакции на още руски банки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Що се отнася до ЕС ние сме готови да отворим преговорните клъстери и мисля, че ЕС също е готов да ни подкрепи в това.“

След като загуби изборите, унгарският премиер Орбан се отказа да присъства на неформалната среща на върха в Кипър, която трябваше да бъде последната за неговия мандат. Според процедурите в Европейския съвет той трябва да посочи някой друг от лидерите, който да го представлява. В случая с Орбан това най-често е словашкият премиер Роберт Фицо. Едва ли по-голямата част от останалите лидери ще съжаляват, че няма да могат да се сбогуват с Орбан, като се имат предвид деструктивното му действия в Съвета с честото налагане на вето. На последната среща Антонио Коща нарече поведението му „изнудване“, което е „напълно неприемливо“. Европейските лидери заседават тази вечер в един от най-известните курорти на Кипър Агия Напа. Разговорите по време на вечерята, в която участва и украинският президент Зеленски, ще бъдат доминирани от заема за Украйна и новите санкции срещу Русия.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, договорен миналия декември, сега ще стане реалност и това е много хубаво нещо.Ще имаме възможността тази вечер, тъй като президента Зеленски е поканен, да продължим разговорите с Украйна, плана за подкрепа на Украйна, да окажем натиск върху Русия както с нови санкции, така и с конкретни действия по отношение на руския сенчест флот.“

Заемът от 90 млрд. евро за следващите две години включва 30 милиарда за най-неотложните бюджетни нужди на страната и 60 милиарда за инвестиции в отбранителната промишленост и купуване на оръжия и боеприпаси. Зеленски се надява първият транш от средствата да бъде отпуснат възможно най-бързо - до края на май или началото на юни.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Днес се споразумяхме и за 20-ия пакет от санкции. Така че, с други думи, колкото повече Русия удвоява агресивната си война, толкова повече Европа удвоява подкрепата си за Украйна.“

Володимир Зеленски - президент на Украйна: „Имаме силно и фундаментално решение и то е единодушно на всички лидери от Европейския съюз. Много благодарни сме за големия напредък от днес - подкрепа от 90 милиарда евро и санкционен пакет, който също е силен сигнал. Ще работим тези фондове да бъдат получени възможно най-бързо. За нас това е важно. Подкрепа, разбира се, за нашата армия. Ще можем да ускорим производството на средства за противовъздушна отбрана и да работим повече за защита на нашата енергийна система през зимата.“

След оттеглянето на Орбан Украйна се надява и на развитие по темата с членството на страната в ЕС. Според Зеленски страната му трябва да получи не просто символично, а пълно членство в общността, защото защитава европейските ценности. Европейските лидери ще обсъдят и последиците от конфликта в Близкия изток - нарастващите цени на енергията и опасенията за недостиг на авиационно гориво в Европа. Европейската комисия вече представи набор от мерки за подпомагане на най-уязвимите домакинства и бизнеси. Лидерите ще обсъдят ситуацията в региона с представители на Египет, Йордания, Ливан и Сирия.

Утре в столицата Никозия европейските лидери ще се фокусират върху вътрешните проблеми на блока. Те ще обсъждат плановете за предстоящия бюджет за период на 2028-2034 г. И ще търсят решение откъде да дойде финансирането за амбициозните програми на блока, включително засилването на отбранителните способности, на фона на отслабващата конкурентоспособност и недостига на средства след поредица от кризи през последните години.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
2
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
3
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
5
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
6
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц е поздравил Румен Радев за победата на изборите
Германският канцлер Фридрих Мерц е поздравил Румен Радев за победата на изборите
Забрана за пушене във Великобритания - разнопосочни мнения за решението на парламента
На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети
Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Преговори в застой: Загинали и ранени при руска атака срещу Днипро Преговори в застой: Загинали и ранени при руска атака срещу Днипро
Украйна, Близкия изток и бюджета на ЕС ще обсъдят лидерите на ЕС на среща в Кипър Украйна, Близкия изток и бюджета на ЕС ще обсъдят лидерите на ЕС на среща в Кипър
Водещи новини

ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица
БНТ и БНР са домакини на най-престижното събитие от календара на EBU БНТ и БНР са домакини на най-престижното събитие от календара на EBU
Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми
„Платформа Агора“ раздаде годишните си отличия на пет...
Ученици станаха магистрати за ден в Бургас: Симулативен съдебен...
Идеалното бебе - компании в САЩ предлагат генетично перфектни ембриони
Задържаха член на СИК в Монтанско: Попълвала празни бюлетини и ги...
