Неформална среща на върха в Кипър: ЕС окончателно одобри заема за Украйна

Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС се събират тази вечер и утре на неформална среща в Кипър. Основните теми в разговорите ще бъдат войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток и следващия многогодишен бюджет на ЕС. На официалната вечеря в морския курорт Агия Напа лично ще участва украинският президент Зеленски. България е представена от служебния премиер Андрей Гюров.

Преди окончателно да напусне политическата сцена в Унгария Виктор Орбан свали ветото си върху заема за Украйна от 90 млрд. евро и върху 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Част от санкциите включват забрана за достъп до пристанища и предоставяне на широк спектър от морски услуги транспорт на още кораби от Сенчестия флот на Путин, а също и забрана на транзакции на още руски банки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Що се отнася до ЕС ние сме готови да отворим преговорните клъстери и мисля, че ЕС също е готов да ни подкрепи в това.“

След като загуби изборите, унгарският премиер Орбан се отказа да присъства на неформалната среща на върха в Кипър, която трябваше да бъде последната за неговия мандат. Според процедурите в Европейския съвет той трябва да посочи някой друг от лидерите, който да го представлява. В случая с Орбан това най-често е словашкият премиер Роберт Фицо. Едва ли по-голямата част от останалите лидери ще съжаляват, че няма да могат да се сбогуват с Орбан, като се имат предвид деструктивното му действия в Съвета с честото налагане на вето. На последната среща Антонио Коща нарече поведението му „изнудване“, което е „напълно неприемливо“. Европейските лидери заседават тази вечер в един от най-известните курорти на Кипър Агия Напа. Разговорите по време на вечерята, в която участва и украинският президент Зеленски, ще бъдат доминирани от заема за Украйна и новите санкции срещу Русия.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, договорен миналия декември, сега ще стане реалност и това е много хубаво нещо.Ще имаме възможността тази вечер, тъй като президента Зеленски е поканен, да продължим разговорите с Украйна, плана за подкрепа на Украйна, да окажем натиск върху Русия както с нови санкции, така и с конкретни действия по отношение на руския сенчест флот.“

Заемът от 90 млрд. евро за следващите две години включва 30 милиарда за най-неотложните бюджетни нужди на страната и 60 милиарда за инвестиции в отбранителната промишленост и купуване на оръжия и боеприпаси. Зеленски се надява първият транш от средствата да бъде отпуснат възможно най-бързо - до края на май или началото на юни.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Днес се споразумяхме и за 20-ия пакет от санкции. Така че, с други думи, колкото повече Русия удвоява агресивната си война, толкова повече Европа удвоява подкрепата си за Украйна.“ Володимир Зеленски - президент на Украйна: „Имаме силно и фундаментално решение и то е единодушно на всички лидери от Европейския съюз. Много благодарни сме за големия напредък от днес - подкрепа от 90 милиарда евро и санкционен пакет, който също е силен сигнал. Ще работим тези фондове да бъдат получени възможно най-бързо. За нас това е важно. Подкрепа, разбира се, за нашата армия. Ще можем да ускорим производството на средства за противовъздушна отбрана и да работим повече за защита на нашата енергийна система през зимата.“

След оттеглянето на Орбан Украйна се надява и на развитие по темата с членството на страната в ЕС. Според Зеленски страната му трябва да получи не просто символично, а пълно членство в общността, защото защитава европейските ценности. Европейските лидери ще обсъдят и последиците от конфликта в Близкия изток - нарастващите цени на енергията и опасенията за недостиг на авиационно гориво в Европа. Европейската комисия вече представи набор от мерки за подпомагане на най-уязвимите домакинства и бизнеси. Лидерите ще обсъдят ситуацията в региона с представители на Египет, Йордания, Ливан и Сирия.

Утре в столицата Никозия европейските лидери ще се фокусират върху вътрешните проблеми на блока. Те ще обсъждат плановете за предстоящия бюджет за период на 2028-2034 г. И ще търсят решение откъде да дойде финансирането за амбициозните програми на блока, включително засилването на отбранителните способности, на фона на отслабващата конкурентоспособност и недостига на средства след поредица от кризи през последните години.



