Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Край на "празните" опаковки. От август влиза в сила нов европейски регламент - празното пространство ще може да е до 50%, а някои опаковки ще отпаднат напълно. Материалите ще трябва да бъдат над 70% рециклируеми, а на тях ще има нови - общи за целия ЕС символи за рециклиране. От Екоминистерството обявиха, че започва обществено обсъждане за въвеждането на националната депозитна система за опаковки за напитки.

Големите опаковки с малко съдържание са маркетингов трик, който ще остане в миналото. Вече няма да се продават и плодове и зеленчуци в пластмасови тарелки.

Габриела Руменова, платформа "Ние, потребителите": "Промяната на дизайна предвижда отпадането на двойните дъна, на стените и така потребителят ще вижда реалното количество вътре в опаковката. Отпадането на опаковките или промяната на дизайна ще доведе до по -малко разходи за производителите."

Върху опаковките ще бъдат въведени и унифицирани пиктограми, които ще улеснят рециклирането. Догодина вече ще можем да използваме и лични съдове при пазаруване от топлите витрини. Сега това не е възможно заради Агенцията по безопасност на храните. Според тях това не е хигиенично.

Йоана Стоянова, асоциация "Активни потребители": "Регламентът изрично въвежда това задължение, т.е. търговците вече на база регламента ще трябва да приемат тези собствени съдове и БАБХ ще трябва да се съобрази с тази промяна."

И ако в големите вериги не позволяват собствени съдове, посетихме кулинарен магазин, в който клиентите имат право да носят собствени кутии. В едно кафе например пък намаляват от цената на напитката, ако си донесеш собствена чаша. В София от години вече съществуват и магазини с продукти без опаковки.

Леа Симон, управител на магазин за наливни и насипни продукти: "Това е начин на живот, който прилагам и аз, нашите клиенти идват със собствени опаковки да си наливат продукти за дома. Това е дългосрочен процес и това да живееш с по-малко отпадъци води до по-голяма промяна."

През 2030 г. България ще е задължена и да въведе национална депозитна система за опаковки за напитки. Проектозаконът е качен за обсъждане, а срокът за становища е до 21 май.

Галина Въчева Пушникова, зам.-министър на околната среда и водите: "Ще имате възможност да връщате опаковки от напитки в кварталното магазинче или големите вериги и има финансови стимули. Това директно води до едни по-чисти общи пространства в градовете."

Някои експерти обаче смятат, че основният проблем у нас е 15-годишното забавяне на изискването на принципа "Замърсителят плаща".

Георги Стефанов, експерт по зелени политики: "ЕС е беден на ресурси, на енергийни ресурси и целият този фокус не е само зеления елемент и намаляване на замърсяване, а преди всичко намаляване на икономическата зависимост и нови икономически и бизнес модели, които да са базирани на постоянно оползотворяване, кръгова икономика."

А това ще ни направи по-богати, ще повиши качеството на живот, както и на самите продукти.

