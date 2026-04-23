Германският канцлер Фридрих Мерц е поздравил Румен Радев за победата на изборите

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц e поздравил днес в телефонен разговор Румен Радев за категоричната победа на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и e изразил готовността на германското правителство за съвместна работа с бъдещето редовно българско правителство.

Радев e подчертал по време на разговора, че Германия е водещ инвестиционен, икономически и външнотърговски партньор на България, а германските инвестиции в страната ни имат съществен принос за развитието на индустрията и производството.