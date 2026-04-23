Идеалното бебе - компании в САЩ предлагат генетично перфектни ембриони

Да си избереш перфектното бебе - стартъп компании в САЩ вече предлагат на родители да избират най-добрия ембрион при оплождане с ин витро. Правото на избор струва около 50 000 долара. Практиката предизвика разнопосочни реакции. Собствениците на компаниите твърдят, че така ще се подобри здравето и ще се увеличи интелектът на бъдещите поколения. Според критиците подборът на ембриони нарушава етичните норми.

5-седмичният Дакс може да ви изглежда като обикновено бебе, но не е! Той е перфектното бебе. Роден е от сурогатна майка, след като родителите му избрали ембриона с идеалните според тях гени.

Артър Зей, баща на Дакс: "Данните показват, че ще бъде висок 190 сантиметра. IQ-то му ще бъде 146, което е доста добре. Освен това продължителността на живота му ще бъде с почти 2 години по-дълга от средната."

Артър и съпругът му трябвало да направят подбор между 12 ембриона.

Артър Зей, баща на Дакс: "Най-много се интересувах от коефициента на интелигентност. Искаме да сведем до минимум елемента на случайността в целия този процес. Представете си, че той порасне и не се окаже гений. Дали ще бъде разочарован? Ще бъда изненадан."

Създаване на перфектни бебета е новата мания в Силициевата долина. Свръхбогати хора инвестират все повече в компании, които да разработват т.нар. "генно оптимизиране", при което, освен здравните характеристики, родителите могат да избират ръст, цвят на очите и ниво на интелигентност. И всичко това се аргументира с избягване на заболяване или нежелан външен вид.

Джъстин Шлийд, директор на лабораторията: "Целта е да имаме здрави и успешни деца."

Виктория няма проблем да забременее по естествен начин. Със съпруга ѝ обаче избрали инвитро процедура, за да създадат напълно здраво бебе. Признават, че са изправени пред морална дилема.

Виктория Фриц: "Ако тази технология съществуваше преди, може би родителите ми нямаше да ме изберат. Липсата на перфектно здраве не пречи да се живее пълноценно. Аз съм доказателство за това. Много съм щастлива, че съм жива, дори и да нямам перфектното здравно досие."

А критиците на тази технология напомнят, че един селектиран ембрион се нуждае от нещо много повече от перфектни гени, за да бъде и перфектен човек.