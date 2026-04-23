Кирил Милов: Годината беше много трудна

Кирил Милов определи като трудна последната една година. Причината бе, че борецът не можеше да тренира с националния отбор заради поради обтегнатите отношения с федерацията.

Това обаче не спря българина да триумфира с титлата в категория до 97 килограма на европейското първенство в Тирана само преди ден. Пред БНТ той поясни и какво му е помогнало, за да остане във форма.

„Беше много трудна година, защото за един професионален спортист, когато не участва дълго време на големи турнири, не е много добре, но дисциплината ми помогна да тренирам всеки ден. Мотивацията е временна, но тогава идва дисциплината и трябва да знаеш, че всеки ден имаш нужда да даваш максимума от себе си, защото ако имаш този шанс, който имах сега, трябва да го хванеш и да го реализираш. Радвам се, че успях“, заяви Милов.

