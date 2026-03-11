Магдалена Малеева: Много съм разочарована от отказа на Виктория Томова да играе за България

Капитанът на националния отбор на България - Магдалена Малеева, обяви селекцията на страната за участието на тима в световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".

Легендата не скри разочарованието си от отказа за поредна година на Виктория Томова да играе за България.

„Съставът е Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева. За съжаление Лия Каратанчева и Гергана Тополова отказаха в последния момент, защото много късно беше обявено мястото. Нямаше как да планираме без да знаем мястото. Последните 2-3 дни имаше динамична комуникация. До последно опитахме да убедим Лия и Гери, но явно чарът не ни стигна“, сподели Малеева.

Тя съжалява и за отсъствието на Лия Каратанчева, която се е фокусирала върху трупане на точки в опит за влизане в Ролан Гарос.

„Лиа Каратанчева е пред влизане в Голям шлем. Нейната идея е да атакува в последната седмица на март и първата на април. Иска да вземе максимално много точки и да влезе в Ролан Гарос“, сподели помощник-треньорът Михаил Атанасов.

България ще участва във втора група на Евро-африканската зона на турнира, който ще се проведе от 6 до 12 април в Баня Лука (Босна и Херцеговина). В качеството си на втори поставен, отборът на България е сред кандидатите за изкачване в по-престижната първа група от следващото издание.

„Нашите цели са да изградим млад отбор. От мъжете видяхме, че тази формула е успешна. Средната възраст сред жените е 20 години и 6 месеца. Искаме максимално да сплотим отбора и да го надграждаме“, добави специалистът.

Малеева призна, че решението на Виктория Томова я е изненадало.