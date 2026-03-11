БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Магдалена Малеева: Много съм разочарована от отказа на Виктория Томова да играе за България

Капитанът на националния отбор на България обяви състава на България за „Били Джийн Кинг Къп“.

Магдалена Малеева Михаил Атанасов
Снимка: БТА
Капитанът на националния отбор на България - Магдалена Малеева, обяви селекцията на страната за участието на тима в световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".

Легендата не скри разочарованието си от отказа за поредна година на Виктория Томова да играе за България.

„Съставът е Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева. За съжаление Лия Каратанчева и Гергана Тополова отказаха в последния момент, защото много късно беше обявено мястото. Нямаше как да планираме без да знаем мястото. Последните 2-3 дни имаше динамична комуникация. До последно опитахме да убедим Лия и Гери, но явно чарът не ни стигна“, сподели Малеева.

Тя съжалява и за отсъствието на Лия Каратанчева, която се е фокусирала върху трупане на точки в опит за влизане в Ролан Гарос.

„Лиа Каратанчева е пред влизане в Голям шлем. Нейната идея е да атакува в последната седмица на март и първата на април. Иска да вземе максимално много точки и да влезе в Ролан Гарос“, сподели помощник-треньорът Михаил Атанасов.

България ще участва във втора група на Евро-африканската зона на турнира, който ще се проведе от 6 до 12 април в Баня Лука (Босна и Херцеговина). В качеството си на втори поставен, отборът на България е сред кандидатите за изкачване в по-престижната първа група от следващото издание.

„Нашите цели са да изградим млад отбор. От мъжете видяхме, че тази формула е успешна. Средната възраст сред жените е 20 години и 6 месеца. Искаме максимално да сплотим отбора и да го надграждаме“, добави специалистът.

Малеева призна, че решението на Виктория Томова я е изненадало.

„Томова отказа още с писмото да играе за България. Разочарованието ми е голямо. Това, че имат да защитават точки за мен не е оправдание да не играят. Лия е страхотно момиче и си прекарахме страхотни 2 години, въпреки че не се изкачихме. Единствено мога да приема решението им. Вики още на самото писмо каза, че няма желание, но това не учуди, защото тя искаше и в последните години“, категорична беше Малеева.

