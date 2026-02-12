България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двубоят ще се проведе на 18–19 или 19–20 септември.

двубоят александър василев рафаел колиньон дава началото сблъсъка българия белгия купа дейвис
Слушай новината

България ще гостува на Дания в мач от Световна група I на Купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий. Двубоят ще се проведе на 18–19 или 19–20 септември.

Родните тенисисти загубиха от Белгия през уикенда при дебюта си сред най-добрите отбори в турнира, който има статут на световно първенство. Въпреки поражението България се изкачи с три позиции и вече заема рекордното 31-во място в ранглистата на Купа „Дейвис".

Отборът на Дания отстъпи на Хърватия с 1:3 победи и в момента заема 21-ва позиция в ранглистата. Първата ракета на скандинавците е Холгер Руне, който пропусна двубоя заради скъсан ахилес и се очаква да отсъства продължително от корта.

При успех срещу Дания България ще се завърне в Световната група, а при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

България и Дания са се срещали само веднъж в историята на Купа „Дейвис" – през 1982 г., когато тимът ни губи в София с 1:4.

