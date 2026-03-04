Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Кигали

Българският тенисист Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 75“ в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и партньорът му Сидхант Бантия, поставени под номер 1 в схемата, победиха испанците Пол Мартин Тифон и Ориол Рока Батая с 6:4, 6:4 за 67 минути игра.

Във всеки от сетовете българо-индийският тандем реализира по един пробив, който се оказа достатъчен, за да стигне до крайния успех.

В спор за място на полуфиналите Донски и Бантия ще се изправят срещу Корентен Деноли и Лука Микрут.