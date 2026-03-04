БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Димитър Кузманов продължава към втория кръг в Херсонисос

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Българинът спечели доиграването си италианец на турнира в южната ни съседка.

димитър кузманов приключи мацуяма
Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл, а Пьотр Нестеров достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под номер 8 в схемата на сингъл Кузманов победи квалификанта Хавиер Баранко Косано (Испания) с 6:3, 6:2.

Срещата започна вчера, но беше прекъсната при резултат 6:3, 1:1. При доиграването днес пловдивчанинът спечели пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 във втория сет.

32-годишният българин ще играе във втория кръг срещу Робин Бертран (Франция). Двамата не са се изправяли един срещу друг до момента.

Националът на България за Купа „Дейвис“ Нестеров също записа успех, класирайки се за четвъртфиналите на двойки.

Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха Константин Кузмин (Франция) и Филип Хенинг (Република Южна Африка) със 7:5, 7:6(3). Двубоят продължи 1 час и 48 минути.

Нестеров и Овчаренко стигнаха до решителен пробив в 11-ия гейм на първия сет, след което го затвориха на собствен сервис. Българинът и украинецът пропиляха аванс от пробив във втората част, която беше решена с тайбрек. В него те поведоха с 6:3 точки и реализираха още първия си мачбол.

По-рано днес и Антъни Генов също се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Фин Бас (Великобритания) елиминираха първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия) с 6:2, 6:4.

