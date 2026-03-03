БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срещите от тенис турнира във Фуджайра (ОАЕ) са отложени поради съображения за сигурност, Иван Иванов трябваше да стартира днес

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов имаше насрочен мач днес от първия кръг на основната схема.

историческия финал тенисистите иван иванов александър василев прибират нас
Снимка: БГНЕС
Мачовете от тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" във Фуджайра (ОАЕ) бяха прекъснати поради експлозии близо до мястото на провеждане, съобщава edgeAI.

В надпреварата участва националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов, който днес имаше насрочен мач от първия кръг на основната схема срещу Бенджамин Хасан (Ливан). Двубоят обаче е отложен поради съображения за сигурност.

Срещата от квалификациите между Хаято Мацуока (Япония) и Даниил Остапенков (Беларус) беше прекратена по средата на сета, докато тази между Янкъ Ерел (Турция) и Марек Генгел (Чехия) след два гейма.

Турнирът се играе на твърда настилка, има награден фонд от 63 хиляди долара и се провежда в емирство Фуджейра.

#Иван Иванов тенис

Виктория Томова претърпя поражение в първия кръг на квалификациите на тенис турнира в Индиън Уелс
Виктория Томова претърпя поражение в първия кръг на квалификациите на тенис турнира в Индиън Уелс
Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста
Чете се за: 00:37 мин.
Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на квалификациите в Ираклион Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на квалификациите в Ираклион
Чете се за: 01:05 мин.
Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста
Чете се за: 01:35 мин.
Пьотр Нестеров започна с обрат на "Чалънджър 50“ в Ираклион Пьотр Нестеров започна с обрат на "Чалънджър 50“ в Ираклион
Чете се за: 01:30 мин.
Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на квалификациите на тенис турнира WTA 125 в Анталия Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на квалификациите на тенис турнира WTA 125 в Анталия
Чете се за: 00:25 мин.

София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март 148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“ В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Чете се за: 01:20 мин.
По света
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
Чете се за: 03:52 мин.
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
