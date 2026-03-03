Срещите от тенис турнира във Фуджайра (ОАЕ) са отложени поради съображения за сигурност, Иван Иванов трябваше да стартира днес

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов имаше насрочен мач днес от първия кръг на основната схема.
Мачовете от тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" във Фуджайра (ОАЕ) бяха прекъснати поради експлозии близо до мястото на провеждане, съобщава edgeAI.
В надпреварата участва националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов, който днес имаше насрочен мач от първия кръг на основната схема срещу Бенджамин Хасан (Ливан). Двубоят обаче е отложен поради съображения за сигурност.
Срещата от квалификациите между Хаято Мацуока (Япония) и Даниил Остапенков (Беларус) беше прекратена по средата на сета, докато тази между Янкъ Ерел (Турция) и Марек Генгел (Чехия) след два гейма.
Турнирът се играе на твърда настилка, има награден фонд от 63 хиляди долара и се провежда в емирство Фуджейра.