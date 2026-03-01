Пьотр Нестеров започна с обрат на "Чалънджър 50“ в Ираклион

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Ираклион (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Българинът направи впечатляващ обрат срещу №436 в световната ранглиста Кристиян Лангмо (САЩ) и спечели с 3:6, 6:4, 6:2 след два часа и 38 минути игра. Нестеров изостана с 0:3 в първия сет и не успя да навакса пасива, но във втората част показа характер. Той пропиля ранен пробив аванс, ала в десетия гейм осъществи нов брейк, за да изравни сетовете.

В решаващия трети сет българинът поведе с 3:0 и контролираше събитията на корта, като с още един пробив в края сложи точка на спора.

За място в основната схема Нестеров ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под №4 в квалификациите Хавиер Баранко Косано (Испания) и Петер Мак (Унгария).

В основната схема Димитър Кузманов е поставен под №8 и ще стартира срещу квалификант. В турнира на двойки Антъни Генов и британецът Фин Бас ще срещнат водачите в схемата Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия).