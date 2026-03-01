БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктория Томова ще играе с поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър в първия кръг на квалификациите в Индиън Уелс

Спорт
При евентуален успех утре, българката ще срещне във втория кръг Виктория Хименес Касинцева (Андора) или Лукреция Стефанини (Италия).

Виктория Томова ще играе с поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър (Великобритания) в първия кръг на квалификациите на тенис турнира на твърди кортове WТА 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Боултър е в добра серия от началото на сезона като спечели титлата в Острава (Чехия) и достигна до четвъртфиналите в Мерида (Мексико).

Двете са изиграли четири мача една срещу друга като са си разменили по две победи. За последно Томова постигна успех над Боултър с 3:6, 6:4, 6:1 в квалификациите в Ухан (Китай) в началото на октомври миналата година.

При евентуален успех утре, българката ще срещне във втория кръг Виктория Хименес Касинцева (Андора) или Лукреция Стефанини (Италия).

