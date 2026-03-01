"Битка след битка" спечели голямата награда на Гилдията на продуцентите в САЩ

Филмът "Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън спечели водещата награда на американската Гилдия на продуцентите на церемония, състояла се в Лос Анджелис.

Това е предното отличие за продукцията от началото на наградния сезон, чиято кулминация ще бъде връчването на Оскарите на 15 март. "Битка след битка" получи "Златен глобус" за най-добър филм-комедия или мюзикъл, беше обявен и за най-добър филм на наградите "Изборът на критиците". Взе също наградата на Гилдията на режисьорите в САЩ. Продукцията беше отличена и с БАФТА на Британската академия за кино и телевизия за най-добър филм.

Отличията на Гилдията на продуцентите в САЩ бяха раздадени тази година за 37-и път в хотел "Феърмонт сенчъри плаза".

Режисьорът и продуцент на "Битка след битка" Пол Томас Андерсън в речта си при получаването на приза отдаде почит на ръководителите на студиото "Уорнър брос", които подкрепиха неговия нестандартен, политически зареден филм, отбелязва "Варайъти".

"Уорнър брос" е филмовото студио зад "Битка след битка" и "Грешници", който има рекордните 16 номинации за "Оскар" тази година.

"Какъвто и път да ви очаква – работата ви през тази година е наистина впечатляваща. Споделям това с вас. Нека да ви съпътства дълъг живот, каквото и да ви поднесе бъдещето. Това е битка след битка", каза Андерсън.

Той похвали двамата за подкрепата им към оригинални материали и неконвенционални режисьори като Райън Куглър и Зак Крегър, чиито филми "Грешници" и "Оръжия" също бяха номинирани за голямата награда на Гилдията на продуцентите в САЩ.

Сюзън Спранг, главен изпълнителен директор на американската Гилдия на продуцентите, откри церемонията с мрачна нотка, като спомена случващото се в Близкия изток. "Събитията от последните 24 часа ни тревожат всички", каза тя. "Дори докато живеем нашия живот, дори докато празнуваме, ние се молим за мир".

"Битка след битка" спечели водещата награда на продуцентската гилдия, надделявайки над "Бугония", "F1:Филмът", "Франкенщайн", "Хамнет", "Върховният Марти", "Сантиментална стойност", "Грешници", Train Dreams и "Оръжия".