Заради болки в корема: Символът на Мусала котаракът Мъри е на лечение в София

Емблемата на връх Мусала - котаракът Мъри, в момента се намира в клиника в столичния квартал "Драгалевци". Котето е свалено от върха в неделя, когато хората от метеорологичната станция забелязали, че не се чувства добре. Мъри вече е на лечение и след още няколко седмици наблюдение ще бъде върнат във високия си дом.

Котето Мъри е на 6 години, наричат го пазителя на връх Мусала. Той е малкият сладък бонус за туристите, които го изкачват. Така, освен че си качил най-високия връх в България, получаваш и мъркане от дружелюбно коте. Хората, които работят горе, забелязват, че го боли корема. Организира се акция по свалянето му в София с лифт "Ястребец". В клиниката откриват, че има цистит.

д-р Мариела Петрова, ветеринарен лекар: "Днес сме му направили контролни изследвания и всичко е много добре, отговаря на терапията, чувства се страхотно, един много добър пациент, гушкав, той е боец, живее на Мусала и е един много здрав котарак."

Всъщност това не е първото му посещение в клиниката в "Драгалевци" , ходил е там и за да се види общото му състояние с контролни прегледи. Апелът към туристите е да не му дават салами и други човешки храни, защото отсега ще трябва да се храни само с лечебна храна. Парите, събрани за лечението му във Фейсбук, са напълно достатъчни и скоро ще бъде публикуван отчет за изхарченото. Останалите средства ще бъдат дарени за бездомни животни.