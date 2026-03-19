С 300% се е повишила превенция срещу грип при хората над 65 г. от 2019 година досега

Превенцията срещу грип в България се е повишила с 300% след старта на програмата с безплатни ваксини за пенсионерите от старта на Националната програма за профилактика на грипа при лица на и над 65 години през 2019 г.

Данните бяха изнесени по време на форума "Засилване превенцията на грипа в подкрепа на възрастното население в България" в посолство на Франция в България.

Националната програма, в рамките на която държавата осигурява безплатни противогрипни ваксини за хората над 65 години за миналата година е обхванала близо 25% от възрастното население у нас, като плановете за догодина са да се достигне до 1/3 от тази възрастова група.

„Благодарение на националната програмата отчитаме 4,5 пъти увеличаване на внасяните в страната количества на грипни ваксини. Успехът на програмата води до подобряване на комуникацията за ваксинация срещу сезонен грип и сред другите рискови групи - бременни, родители на деца, лица с хронични заболявания“, каза д-р Кремена Пармакова, ръководител отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването.

Близо 25% от хоспитализациите в следствие на грип и остри респираторни заболявания у нас са на хора на възраст над 75 години. Това показват осреднените данни от Националната здравноинформационна система за последните четири грипни сезона.

„20 пъти е по-висок рискът от смърт за хората на възраст на и над 65 години, които имат едновременно хронично сърдечно и хронично белодробно заболяване. Международно проучване показва също, че нивата на смъртност поради свързани с грип инфекции на долните дихателни пътища са най-високи при хората на възраст над 70 години, средно 16,4 смъртни случаи на 100 000 души. Затова е много важно тази възрастова група да бъде предпазена с ежегодна противогрипна ваксинация“, коментира проф. Ани Кеворкян, председател на Националния експертен съвет по имунизации, който в началото на 2026 г. излезе с препоръка за прилагането на високодозова ваксина за хората над 75-годишна възраст.

На форума беше съобщено още, че паралелно с развитието на националните програми, редица държави в Северна Америка, Западна Европа, Австралия и Азия вече са въвели високодозови противогрипни ваксини, специално предназначени за хората в напреднала възраст.

Причината е свързана с факта, че с напредването на възрастта имунната система отслабва, което води до по-слаб имунен отговор към стандартните ваксини. Високодозовите ваксини съдържат 4 пъти по-голямо количество антиген, което стимулира по-силен и по-ефективен имунен отговор.