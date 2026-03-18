Учени откриха градивни елементи на живота в проби от астероида Рюгу

від БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:20 мин.
Любопитно
наса съобщи успешен опит отклони астероид
Учени от Япония са откриха съединения, необходими за зараждането на живота в проби от астероида Рюгу, пише Физ орг., позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър астронъми". В тях са открити петте нуклеотидни бази - градивните части на РНК и ДНК или основните "букви" на генетичния код.

Според една от теориите животът е възникнал на Земята, когато астероиди, носещи фундаментални елементи, са се сблъскали с нашата планета. Астероидите, прелитащи през Слънчевата система, дават на учените рядък шанс да проучат тази възможност.

Екип от изследователи от японската агенция за морски и земни науки и технологии е анализирал проби, донесени от астероида Рюгу от мисията "Хаябуса 2". В две от тях учените са открити пет нуклеотидни бази - аденин, цитозин, гуанин, тимин и урацил, които са градивните елементи на генетичния материал на всички живи организми на Земята.

По-рано пълен набор от тези съединения беше открит в проби от астероида Бену, донесени от мисията "Осирис-Рекс" на НАСА.

#нуклеотидни бази #елементи #Рюгу #японски учени #астероид #откритие

