Датската драма "Втори жертви" спечели наградата за най-добър филм на кинофестивала "Златната липа" в Стара Загора

Датската драма "Втори жертви" на режисьора и сценарист Зинини Елкингтън е големият победител в 13-тото издание на Международния фестивал за ново европейско кино "Златната липа" 2026. Филмът завоюва наградата за "Най-добър филм". Това съобщиха на пресконференция членовете на международното жури.

Лентата разказва за Александра, която е опитен лекар невролог, чието ежедневие преминава в претоварено болнично отделение. Нейният свят се срива, когато един обикновен случай завършва с трагедия. Продукцията е история за изпитанията на медиците днес и за трудния път към прошката.

Снимки: БТА