Спад с 9% на зрителите на церемонията за наградите "Оскар" в сравнение с миналата година

Церемонията за наградите "Оскар" е привлякла пред телевизионния екран 17,9 милиона зрители в САЩ, което представлява спад от 9% спрямо миналата година, предадоха световните осведомителни агенции.

Това е най-ниската цифра от 2022 г., според данни на "Нилсен", публикувани от телевизионния оператор Ей Би Си.

Церемонията за наградите "Оскар", водещ на която за втора поредна година беше комикът Конан О'Брайън, продължи повече от три часа. "Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън спечели шест трофея, в това число и водещото отличие за най-добър филм.

Тазгодишният рейтинг бележи спад с 9% спрямо миналогодишния постпандемичен връх от 19,7 милиона зрители, които гледаха първата година на О'Брайън като водещ. На миналогодишната наградна церемония триумфира трагикомедията "Анора".

Телевизионната аудитория на наградните церемонии намалява от години, тъй като зрителите се пренасочиха към стрийминг услугите и социалните медии. Спад в гледаемостта отбелязаха и церемониите по връчването на наградите "Златен глобус" и "Грами".

С най-висок рейтинг беше церемонията за наградите "Оскар" през 1998 г., на която триумфира мегахитът "Титаник". Наградното шоу тогава беше проследено от 57 милиона души.

През 2021 г., по време на пандемията от ковид, Оскарите отбелязаха най-ниския си рейтинг с 10,5 милиона зрители.

Церемонията по връчването на наградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука ще се премести от Ей Би Си в Ютюб през 2029 г. Тогава Оскар-ите ще бъдат раздадени за 101-ви път.