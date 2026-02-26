След приемането на еврото: Как да бъдат привличени френски инвестиции в България

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След приемането на еврото: Как да бъдат привличани френски инвестиции в България

Чете се за: 03:15 мин.
По света
Какви са ефектите от приемането на еврото в България и как това може да доведе до повече инвестиции от страна на френския бизнес - това беше фокусът на среща, организирана в Националното събрание на Франция днес. Срещата събра вицепрезидента на френския Сенат, депутати, българския посланик, както и представители на бизнеса от България и Франция. Повече от кореспондента ни в Париж Михаил Иванов.

Приемането на еврото премахва бариери, а двете страни вече говорят на един “монетарен език”, казва председателката на приятелската група Франция-България в Националното събрание и съорганизатор на срещата заедно с българското посолство Валерѝ Роси.

Валерѝ Роси, депутат от групата на социалистите в Националната асамблея и председателка на приятелската група Франция-България: “Това ще улесни установяването на френски предприятия в България и на български предприятия във Франция. Ще продължи да ускорява и засилва търговските, икономическите и туристическите отношения. И със сигурност ще доведе до това нови хора да открият тази прекрасна страна”.

По данни на френско-българската търговска и индустриална камара, България изнася към Франция основно текстил, обувки и селскостопанска продукция и внася транспортно оборудване, козметика и химични продукти. Стокообмен, който възлиза на 2,6 милиарда евро към 2024 г.

Според директорката на камарата Весела Тодорова-Мозеттиг обаче, тази цифра може да бъде много по-голяма.

Весела Тодорова-Мозеттиг, директорка на френско-българската търговска и индустриална камара:“В България оперират 140 филиала на френски фирми и инвестиции на физически лица. Това число е по-ниско спрямо европейското присъствие на Франция като инвеститор и считам, че имаме двоен и троен потенциал за инвестиции”.

И макар очакванията на бизнеса да са еврото да отвори врата за нови бъдещи инвестиции, особено в сферите на енергетиката, отбраната и инфраструктурата, то забавящ фактор досега е била слабата разпознаваемост на българския пазар за французите.

Към това, икономистите отчитат още поредицата от парламентарни избори, корупцията, както и липсата на ясен туристически бранд на страната, въпреки нейните природни дадености.

Лоик Ерве, зам.-председател на френския Сенат: "България е страна с голям индустриален потенциал. И на второ място, въпросът за туризма, тъй като имаме възможност да развием още по-разнообразна туристическа дейност по крайбрежието на Черно море, в планините, в големите български градове."

А някои от българските компании с филиали във Франция вече са лидери в областта си в Европа.

#инвестиции #бизнес #Франция #България #новини в Метрото

