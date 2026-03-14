Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба. Заради голямото увеличение на горивата компаниите искат държавата да създаде механизъм те да бъдат компенсирани. Засега не се очаква повишаване на билетите за междуградските линии, нито спиране на услугата.

Заради войната в Близкия изток цената на горивата и в България се покачват драстично и вече достигат на бензиностанциите 1,5 евро за литър, като експертите прогнозират дари покачването да стигне до 30%. Това се отразява първо и най-вече на превозвачите, но и на всички по веригата.

А превозвачите се надяват държавата да отпусне някакви средства и някакви компенсации, защото те обявиха, че вече работят на загуба. Вчера беше обявено, че за най-засегнатите домакинства държавата планира такива компенсации, но не стана дума за фирмите.

Румяна Велева - заместник изпълнителен директор на транспортна фирма: "Може да се каже категорично , че вече работим на загуба. Трудно се справяме, защото при пътнически превози загубите са само за нас. Толкова колкото по-голяма е фирмата, токова по -големи са загубите, тежко ни е, но няма да прекратим транспортната услуга, разчитаме на бърза реакция."





И малките превозвачи вече работят на загуба. Таксиметровите шофьори зяват, че усещат и отлив на клиенти и че влизнето в еврозоната също се е отразило негативно на бизнеса им.

"Как да се отрази на работата? Много зле, първо с еврото, след това с горивата, след това с цените." "ТОЛ такси , всичко скача, горива. Не е добре за транспорта."



БНТ: Трябва ли държавата да помогне според вас? - Трябва да се субсидира транспорта. Нещата ще отидат на по-зле. Пътниците стават все по-малко. Явно хората чувстват затруднение с еврото." "Хората нямат пари. Няма работа и това е."





