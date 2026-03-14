Служебното правителство трябва да направи всичко възможно българите да се чувстват сигурни, каза Станислав Балабанов

Правителството трябва да прави всичко възможно българските граждани да се чувстват сигурни и не да изпадаме в криза, от която излизане няма, каза зам.-председателят на ПГ на "Има такъв народ" Станислав Балабанов в "Денят започва с Георги Любенов".

Станислав Балабанов, ИТН: "Така че призовавам наистина служебното правителство да извадя необходимия пакет от мерки, защото в момента само ги слушаме на едни думи. Общо взето политическите им представители са герои в Тик Ток, снимат стълбища на министерства, кабинети, как изглеждат. Малко са влезли в ролята на тур-оператори за два месеца, да си влезат в правомощността, ако въобще имат експертиза и да видим какво ще се случи с тях."

Станислав Балабанов отрече председателят на комисията по енергетика Павела Митова да не е свикала заседание и така да е застрашила получаването на близо 440 млн. евро по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ). Той обвини "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), че те ги критикуват, защото искат да усвоят тези средства.

Станислав Балабанов, ИТН: "Те, нали си спомняте, че бяха радетел за зелената сделка, за затварянето на мините, за затварянето на въглищните централи. Но такива пари, по предназначение, ако могат спокойно те да усвоят, ще захранят, разбира се, близките на първо място до тях фирми. А ние да сме им смокиновия лист, който да го разреши, не е нито момента, нито целта наша. Въпреки това, направихме комисия от "Има такъв народ" три пъти, без кворум. Така че, уважаеми ПП-ДБ, като искате нещо подобно, намерете мнозинство. Ние действаме по закон в парламента."

По повод случая "Петрохан", Балабанов обвини кмета на София Васил Терзиев, че не е изразил съжаление, че е спонсорирал неправителствената организация и не е поискал прошка за действията си. По повод протеста на близките на загиналите на Петрохан и Околчиха, депутатът попита защо там е бил бившият

Станислав Балабанов, ИТН: "Сигурно има своите предпоставки да бъде на един такъв протест, но аз чета между редовете и питам, ако аз исках да си направя НПО, дали Борислав Сандов щеше да ми го разреши за 72 часа и Борислав Сандов тогава със заместник-министър Тома Белев, видни представители на зеления сектор, дали щяха да дадат, ако аз бях заместник министър, 1 милион евро на моята съпруга, която имаше НПО."

Според Станислав Балабанов ИТН ще влезе в следващия парламент:

Станислав Балабанов, ИТН: "Ще "Има такъв народ" в 52-я парламент. И понеже ще "Има такъв народ", ще има такъв народ, който ще си грижи за това да бъдат запазени и пазени българските деца, традиционното българско семейство. Границите ни, за да не допускаме мигрантски натиски. Икономиката ни, която ще бъде дясна, защото ще харчим толкова колкото произвеждаме, а не да раздуваме бюджети и разходи, като Асен Василев пет години, та да си чудим и да говорим днес как 3% дефицит е нещо хубаво. Така че "Има такъв народ", ще той не е оня консервативен традиционалистически модел в българския парламент, който ще спре този либерален разгул."

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
2
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
3
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
4
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
5
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
6
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Политика

Надежда Йорданова: Смяната на и.ф. главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а със съответствие с Конституцията
Надежда Йорданова: Смяната на и.ф. главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а със съответствие с Конституцията
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у нас обсъдиха енергийният министър и изпълняващият длъжността американски посланик Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у нас обсъдиха енергийният министър и изпълняващият длъжността американски посланик
Чете се за: 01:45 мин.
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
10226
Чете се за: 03:50 мин.
Земеделският министър сезира прокуратурата за злоупотреба със средства от обществена поръчка Земеделският министър сезира прокуратурата за злоупотреба със средства от обществена поръчка
Чете се за: 01:00 мин.
Премиерът Гюров: България е страната извела най-много хора от зоната на конфликта в Близкия изток Премиерът Гюров: България е страната извела най-много хора от зоната на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:22 мин.
Енергийната комисия в парламента за трети ден без кворум Енергийната комисия в парламента за трети ден без кворум
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:20 мин.
По света
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
89% от левовете са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Протест на пътя между Враца и Монтана
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
