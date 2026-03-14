Служебното правителство трябва да направи всичко възможно българите да се чувстват сигурни, каза Станислав Балабанов

Правителството трябва да прави всичко възможно българските граждани да се чувстват сигурни и не да изпадаме в криза, от която излизане няма, каза зам.-председателят на ПГ на "Има такъв народ" Станислав Балабанов в "Денят започва с Георги Любенов".

Станислав Балабанов, ИТН: "Така че призовавам наистина служебното правителство да извадя необходимия пакет от мерки, защото в момента само ги слушаме на едни думи. Общо взето политическите им представители са герои в Тик Ток, снимат стълбища на министерства, кабинети, как изглеждат. Малко са влезли в ролята на тур-оператори за два месеца, да си влезат в правомощността, ако въобще имат експертиза и да видим какво ще се случи с тях."

Станислав Балабанов отрече председателят на комисията по енергетика Павела Митова да не е свикала заседание и така да е застрашила получаването на близо 440 млн. евро по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ). Той обвини "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), че те ги критикуват, защото искат да усвоят тези средства.

Станислав Балабанов, ИТН: "Те, нали си спомняте, че бяха радетел за зелената сделка, за затварянето на мините, за затварянето на въглищните централи. Но такива пари, по предназначение, ако могат спокойно те да усвоят, ще захранят, разбира се, близките на първо място до тях фирми. А ние да сме им смокиновия лист, който да го разреши, не е нито момента, нито целта наша. Въпреки това, направихме комисия от "Има такъв народ" три пъти, без кворум. Така че, уважаеми ПП-ДБ, като искате нещо подобно, намерете мнозинство. Ние действаме по закон в парламента."

По повод случая "Петрохан", Балабанов обвини кмета на София Васил Терзиев, че не е изразил съжаление, че е спонсорирал неправителствената организация и не е поискал прошка за действията си. По повод протеста на близките на загиналите на Петрохан и Околчиха, депутатът попита защо там е бил бившият

Станислав Балабанов, ИТН: "Сигурно има своите предпоставки да бъде на един такъв протест, но аз чета между редовете и питам, ако аз исках да си направя НПО, дали Борислав Сандов щеше да ми го разреши за 72 часа и Борислав Сандов тогава със заместник-министър Тома Белев, видни представители на зеления сектор, дали щяха да дадат, ако аз бях заместник министър, 1 милион евро на моята съпруга, която имаше НПО."

Според Станислав Балабанов ИТН ще влезе в следващия парламент:

Станислав Балабанов, ИТН: "Ще "Има такъв народ" в 52-я парламент. И понеже ще "Има такъв народ", ще има такъв народ, който ще си грижи за това да бъдат запазени и пазени българските деца, традиционното българско семейство. Границите ни, за да не допускаме мигрантски натиски. Икономиката ни, която ще бъде дясна, защото ще харчим толкова колкото произвеждаме, а не да раздуваме бюджети и разходи, като Асен Василев пет години, та да си чудим и да говорим днес как 3% дефицит е нещо хубаво. Така че "Има такъв народ", ще той не е оня консервативен традиционалистически модел в българския парламент, който ще спре този либерален разгул."

